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02.11.2026 06:31:29
Zenicor Medical Systems AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zenicor Medical Systems AB lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK gegenüber -0,030 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 6,3 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zenicor Medical Systems AB 5,8 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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