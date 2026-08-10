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10.08.2026 06:31:29
Zenitaka: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zenitaka hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 7,78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zenitaka 248,72 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,57 Milliarden JPY – eine Minderung von 23,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,26 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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