Zenitaka legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zenitaka ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zenitaka die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 180,97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zenitaka ein EPS von 61,48 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,38 Prozent auf 30,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,12 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at