Zenith Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zenith Bank stellte am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 639,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 35,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zenith Bank 998,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at