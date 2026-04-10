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10.04.2026 06:31:29
Zenith Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zenith Bank hat am 07.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 482,0 Millionen USD, gegenüber 754,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 36,11 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,830 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Zenith Bank 1,11 USD je Aktie verdient.
Zenith Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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