Zenith Birla (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zenith Birla (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,0 Millionen INR – eine Minderung von 73,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 356,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at