28.05.2026 06:31:29

Zenith Birla (India) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zenith Birla (India) hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zenith Birla (India) mit einem Umsatz von insgesamt 112,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 54,51 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 INR. Im Vorjahr waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Zenith Birla (India) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 533,76 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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