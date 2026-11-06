Zenith Birla (India) legte Quartalsergebnis vor

Zenith Birla (India) hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 INR. Im letzten Jahr hatte Zenith Birla (India) einen Gewinn von 0,050 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Zenith Birla (India) mit einem Umsatz von insgesamt 124,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at