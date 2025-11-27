Zenith Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zenith Capital hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at