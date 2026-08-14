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14.08.2026 06:31:29
Zenith Exports: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zenith Exports äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Zenith Exports hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,59 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,64 Prozent zurück. Hier wurden 134,9 Millionen INR gegenüber 179,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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