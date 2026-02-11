Zenith Exports präsentierte Quartalsergebnisse

Zenith Exports präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zenith Exports 1,24 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 141,7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 23,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zenith Exports 185,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at