Zenith Exports: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zenith Exports stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,890 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 195,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 161,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at