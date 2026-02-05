Zenith Fibres gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zenith Fibres stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,22 Prozent auf 97,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at