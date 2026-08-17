Zenith Fibres legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zenith Fibres hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,960 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at