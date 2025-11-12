Zenith Fibres präsentierte Quartalsergebnisse

Zenith Fibres präsentierte in der am 09.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Zenith Fibres hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at