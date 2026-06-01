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01.06.2026 06:31:29
Zenith Fibres stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zenith Fibres hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,370 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,00 Prozent auf 113,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 145,0 Millionen INR gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,41 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Zenith Fibres ein EPS von 4,57 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Zenith Fibres im vergangenen Geschäftsjahr 400,78 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zenith Fibres 521,97 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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