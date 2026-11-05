Zenith Fibres zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zenith Fibres hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,87 INR. Im letzten Jahr hatte Zenith Fibres einen Gewinn von -0,150 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Zenith Fibres im vergangenen Quartal 183,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zenith Fibres 93,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at