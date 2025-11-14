Zenith Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zenith Healthcare präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,03 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zenith Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zenith Healthcare 22,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at