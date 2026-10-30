Zenith Healthcare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zenith Healthcare hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,1 Millionen INR – eine Minderung von 11,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at