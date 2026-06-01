01.06.2026 06:31:29

Zenith Healthcare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zenith Healthcare präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Zenith Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen INR.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zenith Healthcare im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 105,22 Millionen INR. Im Vorjahr waren 113,30 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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