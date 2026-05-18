Zenken: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zenken hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 14,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zenken im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at