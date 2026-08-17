Zenken gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zenken hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zenken ein EPS von 3,88 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Zenken im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zenken 1,32 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 43,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 28,19 JPY erwirtschaftet worden.

Zenken hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at