17.11.2025 06:31:29
Zenken stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zenken präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zenken ein EPS von 3,89 JPY je Aktie vermeldet.
Zenken hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
