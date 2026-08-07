ZENKOKU HOSHO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZENKOKU HOSHO stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 49,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,48 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at