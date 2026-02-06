ZENKOKU HOSHO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ZENKOKU HOSHO hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 45,48 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 11,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at