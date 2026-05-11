ZENKOKU HOSHO legte Quartalsergebnis vor

ZENKOKU HOSHO hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ZENKOKU HOSHO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,98 Prozent zurück. Hier wurden 152,9 Millionen USD gegenüber 154,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,810 USD, nach 0,780 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 389,79 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ZENKOKU HOSHO einen Umsatz von 373,71 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at