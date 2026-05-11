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11.05.2026 06:31:29
ZENKOKU HOSHO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ZENKOKU HOSHO hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 108,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 102,89 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 23,98 Milliarden JPY gegenüber 23,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 243,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 236,54 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat ZENKOKU HOSHO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 56,97 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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