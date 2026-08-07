ZENKOKU HOSHO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ZENKOKU HOSHO lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,15 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 73,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at