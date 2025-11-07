ZENKOKU HOSHO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ZENKOKU HOSHO hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 46,90 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at