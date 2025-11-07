ZENKOKU HOSHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZENKOKU HOSHO präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ZENKOKU HOSHO im vergangenen Quartal 78,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZENKOKU HOSHO 75,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at