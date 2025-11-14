ZenmuTech,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ZenmuTech,Inc Registered stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 21,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -22,750 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZenmuTech,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,5 Millionen JPY im Vergleich zu 93,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at