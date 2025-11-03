|
Zenotech Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zenotech Laboratories äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zenotech Laboratories ein Ergebnis je Aktie von 0,220 INR vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 112,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.
