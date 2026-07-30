Zenotech Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zenotech Laboratories hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zenotech Laboratories ein EPS von 0,160 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zenotech Laboratories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 96,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at