|
26.01.2026 06:31:29
Zenotech Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zenotech Laboratories hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,5 Millionen INR – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zenotech Laboratories 112,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!