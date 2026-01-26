Zenotech Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zenotech Laboratories hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,5 Millionen INR – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zenotech Laboratories 112,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at