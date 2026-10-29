Zenotech Laboratories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zenotech Laboratories gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,42 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 71,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 112,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at