ZENRIN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZENRIN hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

ZENRIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,10 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at