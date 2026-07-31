ZENRIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ZENRIN hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ZENRIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,210 JPY je Aktie gewesen.

ZENRIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at