ZENRIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ZENRIN veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

ZENRIN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,380 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 15,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at