ZENRIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ZENRIN veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ZENRIN ein EPS von 12,33 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,65 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at