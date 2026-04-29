ZENRIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ZENRIN hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 41,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,51 Prozent auf 19,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,01 Milliarden JPY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 51,30 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ZENRIN 48,83 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ZENRIN 64,28 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 64,36 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at