Zensar Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zensar Technologies lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,01 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Zensar Technologies 15,08 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at