Zensar Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zensar Technologies lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 9,29 INR. Im letzten Jahr hatte Zensar Technologies einen Gewinn von 7,77 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,50 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 13,59 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,55 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 14,61 Milliarden INR geschätzt worden war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,12 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,81 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 56,87 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 33,50 INR sowie einen Umsatz von 57,01 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at