ZENSHO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ZENSHO stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 117,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 94,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 364,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 322,52 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at