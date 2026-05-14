ZENSHO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ZENSHO hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,09 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZENSHO einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat ZENSHO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at