14.05.2026 06:31:29

ZENSHO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ZENSHO hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 60,18 JPY. Im letzten Jahr hatte ZENSHO einen Gewinn von 30,56 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZENSHO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 327,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 289,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 275,85 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte ZENSHO 240,45 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ZENSHO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 264,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 136,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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