ZENSHO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZENSHO hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,19 Milliarden USD – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ZENSHO 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at