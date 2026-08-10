ZENSHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZENSHO veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 91,20 JPY, nach 48,61 JPY im Vorjahresvergleich.

ZENSHO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 290,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at