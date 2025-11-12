Zentalis Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zentalis Pharmaceuticals stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Zentalis Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,560 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at