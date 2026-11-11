Zentalis Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zentalis Pharmaceuticals lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zentalis Pharmaceuticals ein EPS von -0,370 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at