19.02.2026 06:31:28
Zentek gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zentek hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zentek im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
